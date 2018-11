Zverev wipt na Masterszege naar plaats 4, Goffin blijft 22e YP

19 november 2018

09u48

Bron: Belga 0 Tennis Alexander Zverev springt dankzij de eindzege die hij op de ATP Finals in Londen behaalde naar de vierde plaats op de ATP-ranking. De 21-jarige Duitser wisselt van positie met de Argentijn Juan Martin del Potro, die er door blessureleed niet bij was in de O2 Arena.

Deze positiewissel is de enige verschuiving in de top twintig. De Serviër Novak Djokovic, die in de finale zijn meerdere moest erkennen tegen Zverev, sluit het tennisseizoen af als nummer 1. Die zekerheid had 'Nole' al voor de Masters.

De Spanjaard Rafael Nadal, afwezig in Londen, en de Zwitser Roger Federer, die in de halve finale verloor van Zverev, maken de top drie vol.

David Goffin besluit 2018 op de 22e plaats. Lager op de ranking is er lichte winst voor Ruben Bemelmans (+2, 118e) en Arthur De Greef (+6, 224e).

ATP-ranking op 19 november

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9045 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7480

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6420

4. (5) Alexander Zverev (Dui) 6385

5. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5300

6. (6) Kevin Anderson (ZAf) 4710

7. (7) Marin Cilic (Kro) 4250

8. (8) Dominic Thiem (Oos) 4095

9. (9) Kei Nishikori (Jap) 3590

10.(10) John Isner (VSt) 3155

11.(11) Karen Khachanov (Rus) 2835

12.(12) Borna Coric (Kro) 2480

13.(13) Fabio Fognini (Ita) 2315

14.(14) Kyle Edmund (GBr) 2150

15.(15) Stefanos Tsitsipas (Gri) 2095

16.(16) Daniil Medvedev (Rus) 1977

17.(17) Diego Schwartzman (Arg) 1880

18.(18) Milos Raonic (Can) 1855

19.(19) Grigor Dimitrov (Bul) 1835

20.(20) Marco Cecchinato (Ita) 1819

...

++ 22.(22) David Goffin 1785

118.(120) Ruben Bemelmans 496

224.(230) Arthur De Greef 246

228.(227) Kimmer Coppejans 244

337.(337) Christopher Heyman 132

351.(351) Yannick Mertens 124

358.(358) Germain Gigounon 120

362.(361) Joris De Loore 118

389.(408) Zizou Bergs 106

453.(461) Jeroen Vanneste 84

472.(468) Omar Salman 78

533.(534) Jonas Merckx 62

537.(541) Romain Barbosa 61

553.(557) Clement Geens 58

643.(624) Maxime Authom 42

664.(664) Maxime Pauwels 40

685.(690) Michael Geerts 36

745.(741) Niels Desein 30

773.(770) Benjamin D’hoe 27

815.(813) Yannick Vandenbulcke 24

857.(852) Julien Cagnina 20

1156.(1155) Arnaud Bovy 6

1165.(1162) Martin Van Der Meerschen 6

1182.(1178) Yannik Reuter 6

1203.(1202) Simon Beaupain 6

1212.(1211) Sander Gille 5

1230.(1227) Tom Pisane 5

1397.(1394) Loic Cloes 3

1498.(1492) Louis Herman 2

1654.(1648) Victor Poncelet 1

1738.(1730) Julien Dubail 1