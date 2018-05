Zverev vs Thiem is finale Madrid - Kvitova wint finale van Kiki Bertens na marathon - Goffin opent tegen Argentijn Mayer in Rome Redactie

12 mei 2018

11u09

Bron: Belga

Alexander Zverev pakt tweede finaleticket

De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Madrid (6.200.860 euro). Op het gravel in de Spaanse hoofdstad haalde het tweede reekshoofd het in twee sets van de Canadees Denis Shapovalov (ATP 43): 6-4 en 6-1 na 58 minuten. In de finale neemt Zverev het op tegen Dominic Thiem (ATP 7), die de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) uitschakelde. In de onderlinge confrontaties leidt de Oostenrijker met 4-1. De 21-jarige Zverev mikt op zijn achtste ATP-titel. Eerder dit jaar pakte hij de eindzege in München. Thiem, 24, heeft negen ATP-titels achter zijn naam. Dit seizoen won hij al het toernooi van Buenos Aires.

Kvitova pakt na marathonmatch derde eindzege in Madrid

Petra Kvitova (WTA 10) heeft voor de derde keer het WTA-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid op haar naam geschreven. Ze versloeg in de finale na een marathonmatch de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) in drie sets: 7-6 (8/6), 4-6 en 6-3. Na een gelijkopgaand begin ging Bertens in het zesde spel door de opslag van Kvitova. Maar de 28-jarige Tsjechische maakte het spelverlies meteen weer goed. Het verschil in de eerste set moest dus in de tiebreak gemaakt worden. Ook daarin gaven Kvitova en Bertens elkaar geen duimbreed toe. De 26-jarige Bertens werkte twee setpunten weg, maar het derde was er te veel aan. Kvitova pakte de eerste set na een uur en vijftien minuten met 7-6 (8/6).

In de tweede set kreeg het publiek in Madrid hetzelfde spelbeeld te zien. Eén fout op Kvitova's opslag was voor Bertens voldoende om de tweede set te pakken met 4-6. En ook in de derde en beslissende set was het lang nagelbijten, maar uiteindelijk bleek Kvitova toch de sterkste. Ze pakte de derde set met 6-3 en kon haar handen de lucht insteken. De partij nam maar liefst twee uur en 54 minuten in beslag.

Kvitova wint zo voor de derde keer het WTA-toernooi van Madrid, ze won het eerder al in 2011 en 2015. Dit seizoen is het de derde toernooizege voor de Tsjechische, nadat ze ook in het Russische Sint-Petersburg en het Qatarese Doha de eindoverwinning pakte. In totaal heeft ze nu 24 titels op haar palmares staan. Bertens pakte vijf WTA-eindzeges, alle vijf op gravel. Vorige maand won ze nog het WTA-toernooi van het Amerikaanse Charleston.

Alison Van Uytvanck bereikt tweede kwalificatieronde in Rome

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in Rome (3.351.720 dollar). Op het gravel in de Italiaanse hoofdstad versloeg de Vlaams-Brabantse in drie sets de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands (WTA 208). Het werd 7-5, 1-6 en 6-1 na 1 uur en 58 minuten tennis. Om de hoofdtabel te bereiken, moet de 24-jarige Van Uytvanck voorbij de Chinese Qiang Wang (WTA 64). Die ging met 7-6 (7/4) en 6-1 voorbij de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 82). Alison Van Uytvanck is de enige Belgische op het Internazionali BNL d'Italia. Elise Mertens (WTA 16) gaf forfait omdat ze nog onvoldoende hersteld is van een bacteriële infectie.

Dominic Thiem is eerste finalist in Madrid

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 7) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Madrid (6.200.860 euro). Het vijfde reekshoofd versloeg op het gravel in de Spaanse hoofdstad de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) in twee sets. Het werd 6-4 en 6-2 na 1 uur en 26 minuten. In de finale staat Thiem zondag tegenover de Canadees Denis Shapovalov (ATP 43) of het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 3).

.@ThiemDomi doet even goed als vorig jaar en haalt opnieuw de finale in Madrid. Geniet nog even mee van deze beauty! 😍 pic.twitter.com/jdAsjbOXAf Play Sports(@ playsports) link

Met zijn finaleplaats doet Dominic Thiem even goed als vorig jaar. Toen verloor hij in het beslissende titelduel van de Spanjaard Rafael Nadal. Beide mannen stonden vrijdag opnieuw tegenover elkaar. Met een 7-5 en 6-3 zege nam Thiem revanche. Voor Nadal was het zijn eerste nederlaag dit seizoen op zijn favoriete gravelondergrond. Door dat verlies moet hij maandag ook zijn eerste plaats op de wereldranking afstaan aan Roger Federer. Dominic Thiem, 24, heeft negen ATP-titels achter zijn naam. Dit seizoen won hij al het toernooi van Buenos Aires.

David Goffin treft Argentijn Leonardo Mayer in Rome

David Goffin (ATP 10) speelt in de eerste ronde van het Masters 1.000 toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro) tegen de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 45). Het wordt het derde onderlinge duel tussen de 27-jarige Goffin en de 30-jarige Mayer. De Luikenaar won de twee vorige ontmoetingen, in 2016 in Rome en in 2014 in Winston-Salem (op hardcourt).

Als Goffin de eerste horde neemt, wacht in de zestiende finales de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 47) of de Italiaanse wildcard Marco Cecchinato (ATP 64).

David Goffin is het negende reekshoofd in Rome. Vorig jaar sneuvelde hij er in de achtste finales tegen Marin Cilic. De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) verdedigt zijn titel. Ruben Bemelmans (ATP 107) neemt deel aan het kwalificatietoernooi. De Limburg speelt vandaag in de eerste voorronde tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 69).

Bemelmans kansloos onderuit in eerste kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 107) is uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van Rome. Onze landgenoot verloor van de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 69), het tiende reekshoofd in de kwalificaties, in twee sets: 6-3 en 6-1. De wedstrijd nam een uur en twaalf minuten in beslag.

Julia Görges laat verstek gaan laat verstek in Rome

Julia Görges (WTA 12) zal niet deelnemen in Rome. Dat heeft de 29-jarige Duitse op Twitter bekendgemaakt. "Ik zal helaas niet kunnen spelen in Rome", klinkt het. "Ik doe mijn best om zo snel mogelijk te herstellen." Een precieze oorzaak voor het forfait gaf Görges niet. Görges sneuvelde eerder deze week in de achtste finales in Madrid. Het toernooi in Rome is de 'generale repetitie' voor Roland Garros. De tweede grandslam van het seizoen start op 21 mei.

Karin Knapp, goed voor twee WTA-titels, bergt tennisracket op

De Italiaanse tennisster Karin Knapp zet op 30-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Dat maakte ze vandaag bekend.

Knapp sukkelt al lange tijd met haar rechterknie en ziet een comeback niet meer zitten. "Jammer genoeg moet ik deze pijnlijke beslissing nemen. Ik moet aanvaarden dat het met mijn rechterknie niet meer goed komt. Na mijn laatste operatie, de vijfde al in februari vorig jaar, heb ik keihard aan de weg terug getimmerd. Maar de pijn ging niet weg. Ik moet mij neerleggen bij de situatie."

Knapp hoopt wel in het tennis te blijven. "Ik hou enorm van deze sport. Ik hoop mijn ervaring door te kunnen geven aan de jongere generatie."

De Italiaanse won twee WTA-toernooien, in 2014 in het Oezbeekse Tashkent en in 2015 in het Duitse Nürnberg. Twee keer verloor ze een finale, in 2008 op de Diamond Games in Antwerpen tegen Justine Henin en in 2015 in het Oostenrijkse Bad Gastein. In 2013 won de Italiaanse met haar land de Fed Cup. Op grandslams is een vierde ronde op Wimbledon (in 2013) haar beste uitslag. Haar hoogste ranking bereikte Knapp in augustus 2015, toen ze 33ste stond.