Zverev opent ATP Finals met zege tegen Cilic - Richard Gasquet geeft forfait voor finale van Davis Cup

12 november 2018

De 21-jarige Duitser Alexander Zverev (ATP-5) is in de 02 Arena van Londen met een zege tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-7) aan de ATP Finals begonnen. In twee uur en 6 minuten trok hij in twee tiebreaks aan het langste eind: 7-6 (7/5) en 7-6 (7/1). De Serviër Novak Djokovic (ATP-1) en de Amerikaan John Isner (ATP-10) spelen maandagavond de tweede wedstrijd in de groep “Guga Kuerten”. Zverev maake vorig jaar zijn debuut in de seizoensfinale. Ook toen opende hij met winst tegen Cilic. Het bleef bij die ene zege, waarna hij in de groepsfase uitgeschakeld werd.

Gasquet geeft forfait voor finale Davis Cup

Richard Gasquet geeft forfait voor de finale van de Davis Cup tegen Kroatië, van 23 tot 25 november op gravel in Rijsel. Maandag werd hij verwacht zich bij de Franse selectie te voegen op stage in Marcq-en-Baroeul, de reden voor zijn forfait is nog niet bekend.

Gasquet is de hoogst gerangschikte Fransman op de ATP-ranking (26e). Begin november werd hij door kapitein Yannick Noah opgenomen in de Franse preselectie, samen met Lucas Pouille (ATP 32), Jeremy Chardy (ATP 42), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 261) en dubbelspecialisten Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert.

"Extreem ontgoocheld dat ik mijn forfait moet aankondigen voor de finale. Ik steun mijn ploegmaats op zoek naar een nieuwe zege", tweette Gasquet. Morgen maakt Noah zijn selectie bekend.

Extrêmement déçu de devoir annoncer mon forfait pour la finale. À fond avec mes coéquipiers pour aller chercher une nouvelle victoire 🇫🇷🇫🇷💪💪 pic.twitter.com/1ffQcJ0V5p Richard Gasquet(@ richardgasquet1) link