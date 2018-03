Zverev kegelt Kyrgios uit het toernooi in Miami- Bij de vrouwen haalt Azarenka de laatste vier Redactie

28 maart 2018

10u16

Bron: Belga

De Duitser Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami.

In de achtste finales haalde de nummer vijf van de wereld het in twee sets (twee keer 6-4) van de Australiër Nick Kyrgios (ATP 20). Bij de laatste acht neemt Zverev het op tegen de één jaar oudere Kroaat Borna Coric (ATP 36).

Bij de vrouwen haalt Azarenka de laatste vier

Victoria Azarenka (WTA 186) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi.

De Wit-Russische, drievoudig toernooiwinnares in Miami (2009, 2011 en 2016) maar inmiddels weggezakt naar de 186e plaats op de wereldranglijst, haalde het in de kwartfinales in twee sets (7-5 en 6-3) van de Tsjechische Karolina Pliskova, eveneens een voormalige nummer een van de wereld en dit jaar zesde reekshoofd in Florida. Voor Azarenka is het van haar eindzege van 2016 in Miami geleden dat ze op een WTA-toernooi nog eens bij de laatste vier stond.

In de halve finales neemt Azarenka het eerstdaags op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 12). De US Open-winnares deed dat door Angelique Kerber (WTA 10) te verslaan. In 1 uur en 1 minuut maakte ze met 6-1 en 6-2 korte metten met de Duitse.