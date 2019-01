Zverev en Kerber zijn in Hopman Cup ook te sterk voor Frankrijk DMM

02 januari 2019

09u30

Bron: Belga 0 Tennis Duitsland heeft ook haar tweede duel in groep A op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth gewonnen. Dankzij enkelzeges van Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 2) won Duitsland met 2-1 van Frankrijk. Onze oosterburen hadden eerder ook al met 3-0 gewonnen van Spanje.

Kerber opende de debatten met een zege in drie sets (5-7, 6-2 en 6-4) tegen Alizé Cornet (WTA 45). Vervolgens nam Alexander Zverev in eveneens drie sets (6-3, 6-7 (8/10) en 6-2) de maat van Lucas Pouille (ATP 32). In het overbodige dubbel triomfeerde Frankrijk met 2-0 (4-3 (5/4) en 4-3 (5/3)).

Later op de dag staan met Australië en Spanje ook de twee andere teams in groep A nog tegenover elkaar op de tweede speeldag. Duitsland staat met twee zeges voorlopig alleen aan kop in de poule. Australië volgt met één overwinning, Frankrijk en Spanje wonnen nog niet. In groep B is Zwitserland leider met 2 op 2. Griekenland en Groot-Brittannië delen de tweede plaats met één zege. De Verenigde Staten zijn na twee nederlagen alleen laatste. In de finale staan de nummers één van beide poules tegenover elkaar.