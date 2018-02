Zó verwelkomt echtgenoot van Serena Williams haar rentree op het WTA-circuit LPB

27 februari 2018

17u05

Bron: USA Today 0

Serena Williams keert begin maart terug in het enkelspel in het WTA-circuit op het befaamde toernooi van Indian Wells. Onopgemerkt zal dat alvast niet gebeuren, daar heeft haar echtgenoot Alexis Ohanian voor gezorgd. Serena's partner liet langs de weg naar Indian Wells vier reclameborden plaatsen met de boodschap: "Serena Williams, beste moeder van de wereld."

Serena werd op 1 september van vorig jaar moeder van een dochtertje, Alexis Olympia. Haar laatste officiële enkelwedstrijd dateert van de finale van de Australian Open in 2017. Twee weken geleden kwam ze aan de zijde van zus Venus wel uit in het dubbelspel in het Fed Cup-duel tegen Nederland.