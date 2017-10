Zijn strafste zege ooit: Bemelmans stunt tegen Kyrgios en verslaat voor het eerst speler uit top-20 MH

23u07 0 BELGA Tennis Wat een stunt van Ruben Bemelmans op de European Open in Antwerpen. De 29-jarige Limburger versloeg vanavond het 'enfant terrible' Nick Kyrgios na een spannende driesetter: 6-7, 6-3 en 6-3. Zijn eerste triomf tegen een speler uit de top-20 van de ATP-ranking. Een plek in de kwartfinales is een feit.

Voor Bemelmans wordt het pas de derde kwartfinale op een ATP-tornooi. In 2013 moest hij in Wenen het onderspit delven tegen Lukas Rosol. Vorig jaar was hij niet opgewassen in Montpellier tegen Dustin Brown. Derde keer goede keer, dan maar?



Bemelmans was na afloop uiteraard in de wolken. "Kyrgios had wat last van de heup, maar ik ben de focus blijven houden. De kwartfinale is daarvan het gevolg en dat is erg mooi", klinkt het. In die kwartfinale neemt onze landgenoot het vrijdag op tegen de Portugees Joao Sousa (ATP 61).

BELGA

BELGA

BELGA