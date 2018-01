Zes maanden out: Murray wacht lange revalidatie na heupoperatie Redactie

14u32

Bron: Belga 0 EPA Tennis Andy Murray (ATP 19) is in het Australische Melbourne geopereerd aan de heup. Volgens de BBC zal de Schotse voormalige nummer één van de wereld minstens tot aan de zomer moeten revalideren.

De 30-jarige Murray kwam sinds zijn uitschakeling in de kwartfinale van Wimbledon op 12 juli niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Hij speelde in november wel een demonstratiewedstrijd tegen Roger Federer en eind december verscheen hij ook in Abu Dhabi op de baan voor een korte partij van één set tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Vorige week zegde hij af voor het toernooi van Brisbane.

"Ik ben met succes geopereerd aan mijn rechterheup", liet Murray in een reactie op Facebook weten. "Ik kijk ernaar uit om tijdens het grasseizoen terug competitief te kunnen tennissen. Dank aan iedereen voor de steun van de voorbije dagen. Ik zal terugkeren."

AFP

Amerikaanse Sloane Stephens moet onmiddellijk inpakken

Sloane Stephens (WTA 13) heeft de eerste ronde van het WTA-toernooi in Sydney niet overleefd. De 24-jarige Amerikaanse ging de boot in tegen de Italiaanse qualifier Camila Giorgi (WTA 100) in twee sets: 6-3 en 6-0. De partij duurde een uur en vijf minuten.

Stephens, die vorig jaar de US Open op haar naam schreef, heeft de beste vorm momenteel allerminst beet en kon niet meer winnen sinds haar triomf in Flushing Meadows in september. Met de Verenigde Staten won ze in tussentijd wel de finale van de Fed Cup tegen Wit-Rusland, maar Stephens verloor hierbij haar twee enkelspelen.

AFP