Zes Belgen in kwalificaties US Open - Madison Keys steekt WTA Cincinnati op zak



18 augustus 2019

Flipkens vs Bara

Kirsten Flipkens (WTA 107) is bij de loting voor de eerste kwalificatieronde van de US Open gekoppeld aan de Roemeense Irina Bara (WTA 194). Het wordt hun eerste ontmoeting. Ysaline Bonaventure (WTA 111) staat tegenover de Indiase Ankita Raina (WTA 197). Ze verloor hun enige eerdere duel, in 2014 in Koksijde met 6-1, 2-6 en 6-4. Yanina Wickmayer (WTA 159) neemt het, voor het eerst in haar carrière, op tegen de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 227). Greet Minnen (WTA 120) kruist voor het eerst de degens met de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 154). Elise Mertens (WTA 23) en Alison Van Uytvanck (WTA 63) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

Bij de mannen treden Kimmer Coppejans (ATP 138) en Ruben Bemelmans (ATP 186) aan in de voorrondes. David Goffin (ATP 19) is (voorlopig) de enige Belgische man op de hoofdtabel. De US Open is het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar en begint op 26 augustus.

Keys wint WTA Cincinnati

De Amerikaanse Madison Keys (WTA 18) heeft het Western & Southern Open in Cincinnati (hard/2.944.486 dollar) op haar naam geschreven. In de finale versloeg ze de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 153) in twee sets. Na 1 uur en 44 minuten prijkte de 7-5, 7-6 (7/5) eindstand op het scorebord.

Voor de 24-jarige Keys is het de vijfde WTA-titel uit haar carrière, de tweede dit jaar na Charleston. De Amerikaanse verloor ook al vier finales, waaronder die op de US Open van 2017 tegen landgenote Sloane Stephens. In Cincinnati volgt ze de Nederlandse Kiki Bertens op als eindlaureate. Die ging er dit jaar meteen uit na verlies tegen Venus Williams.

Svetlana Kuznetsova mikte op haar 34ste op een negentiende WTA-titel, de eerste sinds ze precies een jaar geleden het Citi Open in Washington won. Voor de gewezen nummer twee van de wereld was het haar 43ste finale op de WTA Tour. Voor het toernooi van Cincinnati kreeg ze van de organisatie een wildcard. Met de US Open 2004 en Roland Garros 2009 heeft Kuznetsova twee grandslamtitels op haar erelijst.

