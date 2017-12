Zes Belgen beginnen tennisjaar in Nieuw-Zeeland en Australië Redactie

Kirsten Flipkens (WTA 76) en Alison Van Uytvanck (WTA 77) zullen komende week het nieuwe tennisseizoen aftrappen op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/1.000.000 dollar). Bij de mannen nemen Steve Darcis (ATP 77) en Ruben Bemelmans (ATP 118) deel aan het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (hard/468.910 dollar).

De twee hoogst gerangschikte Belgen, Elise Mertens (WTA 36) en David Goffin (ATP 7), vormen een team in de Hopman Cup, een landentoernooi met gemengde teams in het Australische Perth. De Belgische tandem opent in groep A tegen de Duitsers Alexander Zverev (ATP 4) en Angélique Kerber (WTA 21). Nadien volgen duels tegen de Australiërs Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25) en de Canadezen Vasek Pospisil (ATP 108) en Eugenie Bouchard (WTA 83). De winnaar van de poule speelt de finale tegen de eerste van groep B.

In poule B strijden Zwitserland (Roger Federer/Belinda Bencic), de Verenigde Staten (Jack Sock/Coco Vandeweghe), Rusland (Karen Khachanov/Anastasia Pavlyuchenkova) en Japan (Yuichi Sugita/Naomi Osaka) om de eerste stek.

België, dat voor het eerst sinds 2011 opnieuw deelneemt aan de Hopman Cup, kon het toernooi nog nooit winnen. Bij de laatste deelname haalden Ruben Bemelmans en Justine Henin wel de finale.

Fransman Tsonga treedt niet aan in Qatar

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15) zal komende week niet deelnemen aan het ATP-toernooi van Doha in Qatar (hard/1.286.675). Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

Tsonga, die het afgelopen seizoen sukkelde met de pols, wil zijn lichaam nog wat tijd gunnen om te bekomen van een lang en zwaar 2017. Afgelopen november was de Fransman nog een bepalende schakel in de winst van zijn land in de finale van de Davis Cup tegen België.

Normaliter zal Tsonga zijn terugkeer vieren op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het tennisseizoen staat van 15 tot 28 januari op de agenda.

