Ze vallen als vliegen: na Djokovic moet ook Nishikori zijn rentree uitstellen - Federer begint met eenvoudige zege aan Hopman Cup DMM

13u00

Bron: Belga 0 AP Tennis Novak Djokovic (ATP 12) geeft forfait voor het ATP-toernooi in Doha, dat maandag van start gaat. Dat heeft de Serviër bekendgemaakt op zijn website. Het voormalige nummer één van de wereld sukkelt nog steeds met zijn rechterelleboog, een blessure die hem al bijna zes maanden van de courts houdt.

Djokovic maakte zich op om gisteren zijn langverwachte rentree te vieren op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi, maar pijn in de elleboog verhinderde dat. In juli kwam de twaalfvoudige grandslamwinnaar voor het laatst in actie op Wimbledon (kwartfinale tegen Tomas Berdych). Het is nog een vraagteken of hij fit geraakt voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat op 15 januari van start gaat.

"Ik heb mijn medisch team geraadpleegd en we hebben beslist om door te gaan met de behandeling van mijn elleboog", aldus Djokovic. "Alleen wanneer ik honderd procent klaar ben om te spelen, kan ik mijn rentree maken. Ik hoop dat dat binnenkort het geval is. Ik wil iedereen bedanken voor het geduld en begrip."

De voorbije twee edities pakte Djokovic de titel in Doha. Dit jaar versloeg hij in de finale Andy Murray in drie sets met 6-3, 5-7 en 6-4.

Ook Nishikori valt uit

Met Kei Nishikori heeft overigens nog een toptennisser zijn seizoensstart uitgesteld. Het Japanse nummer 22 van de wereld geeft forfait voor het ATP-toernooi in het Australische Sydney, zo hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt. Vorige week liet Nishikori al verstek gaan voor het toernooi in Brisbane, dat morgen van start gaat. Nishikori moest in 2017 al in augustus een punt zetten achter zijn seizoen. Het voormalige nummer vier sukkelde met een blessure aan de pols.

AP

Federer begint nieuwe seizoen met eenvoudige zege

De 36-jarige Zwitser Roger Federer (ATP 2) heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen eenvoudig gewonnen. De Japanner Yuichi Sugita (ATP 40) ging met 6-4 en 6-3 voor de bijl op de Hopman Cup tennis, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het Australische Perth.

Zwitserland leidt zo met 1-0 in de confrontatie met Japan. In het tweede enkelspel staat Belinda Bencic (WTA 74) tegenover Naomi Osaka (WTA 68). Daarna is Federer weer aan zet in het gemengd dubbel.

AFP

David Goffin en Elise Mertens beginnen op nieuwjaarsdag aan nieuw seizoen

David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) treden maandag in het Australische Perth wél aan in de Hopman Cup, hun eerste verschijning op het court in het nieuwe tennisseizoen. Het is van 2011 geleden dat België deelneemt aan het toernooi voor gemengde landenteams.

Elke confrontatie tussen twee landen bestaat uit twee enkelspelen en een gemengd dubbelspel. België is in groep A ingedeeld met Australië, Canada en Duitsland. De Duitsers Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 21), de door Wim Fissette gecoachte voormalige nummer één van de wereld, zijn op nieuwjaarsdag (10u30 Belgische tijd) de eerste opponenten voor Sportman van het Jaar Goffin en Mertens. De Luikenaar kwam voor het laatst in actie op 26 november in de finale van de Davis Cup, waarin België onderuit ging tegen Frankrijk. Mertens speelde medio oktober haar laatste toernooi van het seizoen in Luxemburg.

Woensdag (10u30) kijken de Belgen het gastland, met Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25), in de ogen. De laatste groepswedstrijd tegen de Canadezen Vasek Pospisil (ATP 108) en Eugenie Bouchard (WTA 83) staat vrijdag om 3u geprogrammeerd.

In groep B bevinden zich Zwitserland (Roger Federer en Belinda Bencic), Japan (Yuichi Sugita en Naomi Osaka), Rusland (Karen Khachanov en Anastasia Pavlyuchenkova) en de Verenigde Staten met Jack Sock en Coco Vandeweghe. Die twee verloren dit jaar de finale van Frankrijk (met Richard Gasquet en Kristina Mladenovic).

De finale vindt volgende week zaterdag plaats. Daarin staan de poulewinnaars tegenover elkaar.

Photo News David Goffin tijdens de halve finale van de Davis Cup.

Verenigde Staten beginnen met zege

Coco Vandeweghe (WTA 10) en Jack Sock (ATP 8) hebben de Verenigde Staten tegen Rusland de zege bezorgd in het openingsduel van de Hopman Cup tennis, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het Australische Perth.

Vandeweghe haalde het met tweemaal 6-3 van Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 15). Sock versloeg in zijn enkelspel Karen Khachanov (ATP 45) met 6-4, 1-6 en 6-3, waardoor de Russen tegen een onoverbrugbare 2-0 achterstand aankeken. Het overbodige gemengd dubbel werd met 3-4 (3/5), 4-1 en 4-2 gewonnen door Pavlyuchenkova en Khachanov.

Sock en Vandeweghe verloren in de vorige editie de finale van Frankrijk (met Richard Gasquet en Kristina Mladenovic). Later op de dag staat het andere duel in groep B op het programma. Daarin neemt Zwitserland (Roger Federer en Belinda Bencic) het op tegen Japan (Yuichi Sugita en Naomi Osaka).