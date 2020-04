Ze schoot als komeet naar de top, maar 16-jarige ‘opvolgster van Serena Williams’ kende moeilijke periode: “Ik was erg depressief” ABD

16 april 2020

15u22

Bron: Behind The Racquet 0 Tennis “Ik was volledig verloren.” Tienersensatie Coco Gauff (16) bestormde in amper een jaar tijd de top van het tennis. Maar net voor haar doorbraak ging een moeilijke periode vooraf. “Ik had het moeilijk met de hype die rond mij gecreëerd werd”, vertelt ze.

“Wat Coco nu al presteert op haar leeftijd, is impressionant. Zowel op als naast het tennisveld. Dat kon ik niet toen ik zo jong was.” Lovende woorden van tenniskampioene Serena Williams voor haar jonge landgenote. Gegronde woorden, ook. Want Cori ‘Coco’ Gauff - in maart pas 16 geworden - heeft in minder dan een jaar tijd de hele tenniswereld overtuigd van haar talent.

In juli vorig jaar bereikte ze de vierde ronde van Wimbledon, haar eerste grand slam-toernooi. Daarna schopte ze het tot de derde ronde op de US Open en in januari van dit jaar strandde ze in de vierde ronde van de Australian Open. Om u een idee te geven: in januari 2019 was ze de nummer 685 van de wereld. Een jaar later pronkte ze op plek 49 en was ze de eerste 15-jarige tennisster in vijftien jaar die de top 50 bereikte. Vandaag is Gauff ‘s werelds nummer 52.

“Doorheen mijn leven was ik altijd de jongste om iets te bereiken, wat leidde tot een hype die ik nooit gewild heb. Het zorgde voor druk om het snel goed te doen”, schrijft Gauff in een post op ‘Behind The Racquet’. “Ongeveer twee jaar geleden vroeg ik me af: ‘Is dit echt wat ik wil?’ Ik boekte altijd goede resultaten - dat was niet het probleem. Maar ik hield niet meer van het spelletje. Ik amuseerde me niet. Eén jaar lang was ik erg depressief. Het was de moeilijkste periode uit mijn leven.”

Gauff voelde zich naar eigen zeggen “alleen”. Ze dacht eraan om een sabatjaar te nemen om haar leven weer op de rails te krijgen. “Blijven tennissen blijkt nu uiteraard de goede keuze. Uiteindelijk besefte ik dat ik voor mezelf moet spelen, niet voor iemand anders.”

Ik zat, dacht, en weende. Maar ik ben er sterker uitgekomen en ken mezelf beter dan ooit Coco Gauff

“Kijk, ik was in die periode volledig verloren”, gaat Gauff verder. “Ik was in de war en dacht te veel na. Ik zat, dacht, en weende. Maar ik ben er sterker uitgekomen en ken mezelf nu beter dan ooit.”

Twee idolen

Intussen kent heel de (tennis)wereld Gauff. Ze werd door kenners en de media snel gebombardeerd door de opvolgster van Serena en Venus Williams, respectievelijk goed voor 23 en zeven grand slam-titels. Een zware erfenis. De tienersensatie houdt niet van die vergelijking. “Ten eerste speel ik nog niet op hun niveau”, blijft Gauff nuchter. “Het is niet eerlijk tegenover de Williams zussen dat ik, iemand die nog maar pas komt piepen, nu al vergeleken word met hen. Dat voelt niet juist aan. Serena en Venus zijn nog steeds mijn idolen. Natuurlijk hoop ik dat ik ooit op hun niveau kan geraken. Ze hebben het pad geëffend voor mij. Zij waren een inspiratie. Zonder hen zou ik niet tennissen.”