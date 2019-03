Ysaline Bonaventure stunt en stoot door naar derde ronde van Indian Wells GVS

09 maart 2019

23u22

Bron: Belga 0 Tennis Ysaline Bonaventure (WTA 144) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar).

In de tweede ronde haalde de 24-jarige Bonaventure, die op het prestigieuze Indian Wells uit de kwalificaties komt, het verrassend in drie sets van het Kroatische 28ste reekshoofd Donna Vekic (WTA 26): 1-6, 7-6 (7/5) en 6-4 na 2 uur en 10 minuten. In de zestiende finales neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5) en de Japanse kwalificatiespeelster Misaki Doi (WTA 121).

Met Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 56) staan er nog twee landgenotes in de tweede ronde op Indian Wells. Flipkens neemt het daarin op tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 25). Van Uytvanck speelt tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 23).

Zestiende reekshoofd Elise Mertens (WTA 16) plaatste zich gisteren al voor de derde ronde. In de tweede ronde tegen de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 67) won Mertens met 6-4 en 6-2 in 1 uur en 21 minuten. Het was het eerste duel tussen de 23-jarige Limburgse en Anisimova, die een wildcard kreeg voor de hoofdtabel.

