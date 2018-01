Dramatische start van 2018 voor Muguruza - Bonaventure naar tweede ronde in Auckland LPB

Garbine Muguruza ligt geveld met krampen.

Voor Garbine Muguruza is 2018 dramatisch begonnen. In haar eerste wedstrijd van het jaar moest de Spaanse, die vorig jaar vier weken het nummer één van de wereld was, geblesseerd afhaken op het WTA-toernooi van Brisbane. Muguruza ging tegen de Servische Aleksandra Krunic in de derde set tegen de vlakte. Ze speelde nog even door, maar moest uiteindelijk afhaken met krampen in beide benen. Op dat moment stond het 7-5, 6-7 (3/7), 2-1 in haar voordeel. Muguruza, die ondersteund moest worden, verliet de court in tranen.

Bonaventure wint twee keer

Ysaline Bonaventure (WTA 183) heeft de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 50) verslagen in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/226.750 dollar). De 23-jarige Luikse had genoeg aan twee sets om de maat te nemen van het zesde reekshoofd: 6-3, 6-3 na 1u15'. In de tweede ronde komt Bonaventure tegenover Su-Wei Hsieh (WTA 103) te staan. De 31-jarige uit Taiwan zette gemakkelijk de Japanse Noa Hibino (WTA 97) opzij met 6-0, 6-3.

Ysaline Bonaventure.

Ook in het dubbelspel stootte Bonaventure door naar de tweede ronde in Auckland. Samen met de Zwitserse Viktorija Golubic won ze van de Amerikaansen Sofia Kenin en Kaitlyn Christian in twee sets. Het werd 6-1, 6-1 in minder dan drie kwartier.

Later vandaag treedt ook Alison Van Uytvanck (WTA 77) aan in de eerste ronde. Onze 23-jarige landgenote neemt het op tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 100). De winnaar van deze wedstrijd - die eigenlijk maandag al op het programma stond, maar werd uitgesteld wegens de regen - neemt het in de tweede ronde op tegen Kirsten Flipkens (WTA 75). Die plaatste zich maandag al met een zege tegen het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 54).