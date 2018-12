Ysaline Bonaventure sneuvelt in tweede kwalificatieronde Auckland - Duitsland klopt Spanje op Hopman Cup MH

30 december 2018

10u04

Bron: Belga 0

Duitsland verslaat Spanje op Hopman Cup

Het Duitsland van Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 2) heeft vandaag Spanje geklopt op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth. De Duitsers openden het gemengde landentoernooi in groep A met een 3-0 zege. In een duel tussen twee voormalige nummers één van de wereld haalde Kerber het met 6-2, 3-6 en 6-3 van Garbine Muguruza (WTA 18). Zverev won met 6-4, 4-6 en 7-6 (7/0) van David Ferrer (ATP 126), die nog vijf toernooien afwerkt alvorens op pensioen te gaan. Het duo Kerber/Zverev trok in het overbodige dubbelspel met 4-2 en 4-3 (5/3) aan het langste eind.

Later op de dag staat het Zwitserland van Roger Federer en Belinda Bencic, de titelhouder, in groep B tegenover Groot-Brittannië (Cameron Norrie/Katie Boulter). De Britten wonnen gisteren met 2-1 van Griekenland. In de finale staan de nummers één van beide poules tegenover elkaar.

Ysaline Bonaventure sneuvelt in tweede kwalificatieronde Auckland

Ysaline Bonaventure (WTA 146) is vandaag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). Het derde reekshoofd ging in drie sets onderuit tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 185): 7-5, 4-6 en 7-6 (7/5). Bonaventure leidde met 4/5 in de beslissende tiebreak, maar de drie daaropvolgende punten gingen naar haar opponente.

Kirsten Flipkens (WTA 47) en Alison Van Uytvanck (WTA 49) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het ASB Classic. Flipkens, het zevende reekshoofd, neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 101). Het wordt hun eerste onderlinge duel. Van Uytvanck is het achtste reekshoofd. Zij mag tegen een qualifier openen.