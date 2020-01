Ysaline Bonaventure legt de duimen tegen Cornet in Auckland Redactie

Ysaline Bonaventure (WTA 116) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). De 25-jarige Luikse, die als ‘lucky loser’ werd opgevist voor de hoofdtabel, verloor in drie sets (4-6, 7-5, 6-3) van de Française Alizé Cornet (WTA 57). In de achtste finales speelt Cornet tegen de Amerikaanse Usue Maitane Arconada (WTA 135) of het Kroatische tweede reekshoofd Petra Martic (WTA 15).

Later op de dag komen ook Alison Van Uytvanck (WTA 47) en qualifier Greet Minnen (WTA 109) in actie in de eerste ronde van de ASB Classic. Van Uytvanck treft de Duitse Laura Siegemund (WTA 73). Minnen staat met vierde reekshoofd Julia Görges (WTA 41) eveneens tegenover een Duitse. Görges won het toernooi de voorbije twee jaar.

Kirsten Flipkens (WTA 72), de vierde Belgische op de hoofdtabel, verloor maandag in de eerste ronde met twee keer 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 262).

