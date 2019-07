Ysaline Bonaventure geraakt in Boekarest niet voorbij achtste finales Redactie

17 juli 2019

20u13

Bron: Belga 0 Tennis Ysaline Bonaventure (WTA 114) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boekarest (250.000 dollar).

Bonaventure verloor in de achtste finales kansloos tegen het Tsjechische achtste reekshoofd Kristyna Pliskova (WTA 92) in twee sets: 6-0 en 6-2. De partij duurde 59 minuten. Samen met Marie Benoit was Bonaventure ook aan zet in het dubbelspel. De Belgische tandem verloor hierin meteen tegen de Canadese Sharon Fichman en de Servische Nina Stojanovic in 6-7 (6/8), 6-2 en 10/4 in de supertiebreak.