Ysaline Bonaventure gaat er in eerste ronde dubbelspel uit in Monterrey TLB

04 april 2018

09u02

Bron: BELGA 0 Tennis Ysaline Bonaventure heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar).

De Luikse ging er in de openingsronde aan de zijde van thuisspeelster Victoria Rodriguez in twee sets (7-5 en 6-1) uit tegen de Japanse Nao Hibino en de Kroatische Darija Jurak, de eerste reekshoofden in Mexico.

Zaterdag werd Bonaventure in het enkelspel reeds in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld, na verlies in drie sets met 7-6 (7/5), 6-7 (2/7) en 6-1 van de Australische Priscilla Hon. De 23-jarige Bonaventure was onze enige landgenote in Monterrey.