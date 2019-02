Ysaline Bonaventure bereikt hoofdtabel in Boedapest LPB

18 februari 2019

13u46

Ysaline Bonaventure (WTA 132) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Boedapest (hard/250.000 dollar). In de tweede kwalificatieronde won Bonaventure, tweede reekshoofd in de kwalificaties, met 7-5, 7-5 van de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 155).

Alison Van Uytvanck (WTA 50), die het toernooi vorig jaar op haar palmares zette, is het topreekshoofd in Boedapest. Zij neemt het in de eerste ronde op tegen de Russin Vera Zvonareva (WTA 77). Beide speelsters staan voor het eerst tegenover elkaar.

Kirsten Flipkens (WTA 53), het tweede reekshoofd, ontmoet met Evgeniya Rodina (WTA 71) eveneens een Russin. Vorig jaar ging de Kempense in Seoel met 6-4, 4-6, 7-5 onderuit tegen Rodina.

