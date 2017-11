Yannick Noah verrast met Franse selectie voor finale Davis Cup, die opent met Goffin tegen Pouille De redactie

12u14 0 BELGA Tennis De vier Franse spelers die dit weekend de Davis Cup-finale zullen afwerken tegen België, zijn bekend. Het gaat om Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15), Lucas Pouille (ATP 18), Richard Gasquet en Pierre-Hugues Herbert. Opvallende afwezige is Nicolas Mahut, de vaste dubbelpartner van Herbert. De eerste wedstrijden op vrijdag zijn Goffin -Pouille (14u) gevolgd door Darcis - Tsonga.

Onder Noah was Mahut, het nummer zes op de dubbelranking, een vaste klant en sinds maandag trainde hij dagelijks voor het dubbel aan de zijde van Julien Benneteau, die ook afvalt. Dat betekent dat dubbelspecialist Herbert, die recent nog sukkelde met de rug en zich op de Masters terugtrok, samen met Gasquet zal spelen voor de Fransen. Met Gasquet beschikt Noah over een extra troef om zondag eventueel ook een enkelpartij af te werken. Bij de Belgen geen verrassingen, met Goffin (ATP 7), Darcis en het dubbelduo Joris De Loore - Ruben Bemelmans. De Loore krijgt de voorkeur op Arthur De Greef.

BELGA Van l naar r: Steve Darcis, David Goffin, Arthur De Greef, Johan Van Herck, Ruben Bemelmans en Joris De Loore tijdens de loting vanmiddag in Villeneuve-d'Ascq.

No Nico Mahut or Julien Benneteau in the French team apparently. Will be an unexpected doubles team on Saturday. #DavisCupFinal #FRABEL Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

Zondag staan normaliter eerst Goffin - Tsonga en dan Darcis - Pouille op het programma.

OOP Friday: @David__Goffin vs Lucas Pouille & @stevedarcishark vs Jo-Wilfried Tsonga. Saturday: @rubenbemelmans / @jorisDloore vs Richard Gasquet / Pierre-Hugues Herbert. Sunday: @David__Goffin vs Jo-Wilfried Tsonga & @stevedarcishark vs Lucas Pouille. #DavisCupFinal #FraBel BelgianDavisCupTeam(@ BelgianDavisCup) link

"Mijn keuze was niet makkelijk", sprak Noah in Villeneuve-d'Ascq. "Ik heb geprobeerd de best mogelijke enkelspelers en het best mogelijke dubbel te kiezen. Tijdens de trainingsweek heb ik iedereen geobserveerd en daarna samen met de staf mijn beslissing genomen. Nu wil ik me focussen op het duel en liever niet meer praten over zij die er niet bij zijn - wat niet wil zeggen dat ik niet aan hen denk. Maar deze vier geselecteerde spelers zijn optimaal klaar om de Franse kleuren te verdedigen." Lucas Pouille van zijn kant zei: "Ik ben geen favoriet tegen Goffin, maar heb heel veel zin om hem te bekampen."

REUTERS Van l naar r: Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet en Pierre-Hugues Herbert.

De burgemeester van Lille verwacht alvast veel van het duel. "De sfeer wordt elektrisch. Er staat geen net tussen de Belgische en de Franse supporters." Hij verwijst ook naar de ambiance van de Belgische fans tijdens de EK-kwartfinale vorig jaar tegen Wales. Ook David Haggerty, voorzitter van de Internationale Tennisfederatie, nam het woord: "Ik verwacht veel drama, opwinding en passie. Daar gaat de Davis Cup om. Frankrijk en België waren er al bij de eerste editie in 1904, 113 jaar geleden al bij."

Nog een weetje: voor elke ace in de finale gaat 50 euro naar het kinderhospitaal van Lille.

REUTERS De Franse kapitein Yannick Noah.

België staat voor de derde keer in de finale van de landencompetitie, maar greep zowel in 1904 als 2015 naast de eindzege. Frankrijk gaat voor een tiende Davis Cup, de eerste sinds 2001. Het is het achtste duel in de Davis Cup tussen België en Frankrijk. De Fransen leiden met 4-3. De winnaar volgt op de erelijst Argentinië op.

Our @BelgianDavisCup with the #DavisCup Trophy. It’s written in the stars... pic.twitter.com/CS4kLIJxjW BelgianDavisCupTeam(@ BelgianDavisCup) link

AP De Belgische ploeg maakt zijn intrede voor de loting in Lille.

REUTERS Johan Van Herck met Goffin en Darcis.