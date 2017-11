Yannick Noah: "Ik heb dit weekend gehuild, maar dat was het waard" DMM

Bron: Belga 0 EPA Tennis Yannick Noah won zijn derde Davis Cup met Frankrijk, door in de finale in het Stade Pierre Mauroy in Villeneuve d'Ascq België te verslaan met 3-2. Na zestien jaar wachten kon Frankrijk eindelijk nog eens vieren in de Davis Cup. "Dit was een unieke finale", opende Noah na afloop.

"Elke speler heeft zijn steentje kunnen bijdragen. Iedereen heeft voor een punt gezorgd. We hebben samen gewonnen. Bovendien was alles aanwezig voor een topfinale. Het stadion, de sfeer, een sterk Belgische team. Over tien jaar zullen de mensen nog over ons team praten. Sommige wedstrijden waren van een erg hoog niveau. Lucas (Pouille) vandaag en Jo-Wilfried (Tsonga) vrijdag hebben onvoorstelbare prestaties afgeleverd."

"We zijn dit niet meer gewoon na zestien jaar verliezen. Dat was ook een groot verschil met de Belgen. Zij kwamen hier onbevangen aan, wij moesten de zware favorietenrol op onze schouders dragen. Op dat moment droom je zo hard van de overwinning, op een manier die jullie zich niet kunnen voorstellen. Ik heb dit weekend gehuild, maar dat is het allemaal waard."

Lucas Pouille: "Hopelijk annuleert David onze vakantie niet"

"Er is niets mooier dan in teamverband te winnen, samen met mijn vrienden voor een fantastisch publiek." Lucas Pouille (ATP 18) was duidelijk door het dolle heen na zijn beslissende overwinning in de vijfde wedstrijd van de finale van de Davis Cup tegen Steve Darcis (ATP 76). Frankrijk won hierdoor zijn tiende Davis Cup, ten nadele van België (3-2).

"Vooraf vreesde ik Darcis", stak Pouille van wal. "Steve is een uitstekende speler. Ik wist ook dat hij een specialist was in de laatste wedstrijd. De laatste vijf keer dat hij de laatste partij speelde, won hij. Ik wist dus dat het moeilijk zou worden. Voordien zag ik ook al een intense partij tussen David (Goffin) en Jo-Wilfried (Tsonga). Ik was vooraf dus al heel gespannen. Maar eens op het terrein, vergat ik alles en dacht ik alleen maar aan alles kapotspelen."

Pouille was zich bewust van de zware verantwoordelijkheid op zijn schouders, maar kraakte niet. Integendeel. Hij speelde Steve Darcis vanaf het eerste punt van het kastje naar de muur. "Ik wou deze trofee zó graag", vervolgde Pouille. "Ik heb mijn emotie in het spel gelegd en voor elk punt geknokt. Ik ben heel blij met mijn overwinning, die makkelijker tot stand kwam dan ik had verwacht."

Vanaf komende dinsdag vertrekt Pouille samen met David Goffin op vakantie. "Ik heb nog geen berichtje van David gehad dat hij de vakantie geannuleerd heeft", lachte de Fransman. "Nu de finale achter de rug zijn we geen tegenstanders meer, maar opnieuw vrienden."

