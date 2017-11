Yannick Noah blijft aan als kapitein Franse tennissers - Roberta Vinci zet in mei punt achter carrière DMM

Bron: Belga 0 Photo News Noah. Tennis Yannick Noah (57) zal ook in 2018 de kapitein zijn van het Franse Davis Cup-team. Dat meldt de Franse Tennisfederatie donderdag. "Dit is belangrijk nieuws voor de vechtlustcultuur", aldus FFT-voorzitter Bernard Giudicelli.

Vorig weekend versloeg het team van Noah België met 3-2 in de Davis Cup-finale in Villeneuve-d'Ascq (Rijsel). De Fransen behaalden zo hun tiende eindoverwinning in het landentoernooi, de eerste in zestien jaar.

Het Franse Davis Cup-team begint zijn titelverdediging volgend jaar van 2 tot en met 4 februari in de Olympic Hall van Albertville. Dan nemen de Fransen het in de eerste ronde van de Wereldgroep op tegen Nederland.

De flamboyante Noah begon eind 2015 aan zijn derde periode aan het roer van de Franse ploeg, nadat hij eerder al zestien wedstrijden kapitein was tussen 1991 en 1992 en tussen 1995 en 1998. In 1991 en 1996 won Frankrijk onder Noah ook al de Davis Cup. Tussen 1997 en 1998 was de voormalige nummer drie op de wereldranglijst gedurende vijf wedstrijden coach van het Franse Fed Cup-team.

Vinci stopt met tennis in mei

Tennisster Roberta Vinci (34) bergt definitief haar racket op na afloop van het WTA-toernooi in Rome (7-20/05 2018). Dat heeft de Italiaanse, die in haar carrière tien WTA-titels veroverde, vandaag op de sociale media bekendgemaakt. Vorig jaar stond ze nog op de zevende plaats op de WTA-ranking, haar hoogste notering ooit.

De runner-up van de US Open 2015 wil van haar laatste wedstrijd een feest maken. In een filmpje nodigt Vinci dan ook haar fans uit om naar het WTA-toernooi van Rome af te zakken.

Vinci, momenteel 117e op de WTA-ranking, boekte veel successen in het dubbelspel, waarin ze het nummer 1 van de wereld was. Ze won 25 WTA-toernooien in het dubbel en samen met Sara Errani won ze alle grandslamtoernooien (Australian Open in 2013 en 2014, Roland Garros in 2012, Wimbledon in 2014 en US Open in 2012).

