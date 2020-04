Yannick Mertens (ATP 473) blij met coronanoodfonds van de ‘Grote Drie': “9.000 euro is veel geld en tegelijk niets” FDW

21 april 2020

08u08 0 tennis 9.200 euro, dat willen Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal elke speler tussen ATP 250 en 700 toeschuiven uit een coronanoodfonds dat middels een progressief barema gespekt moet worden door iedereen in de top 100. “Eindelijk denken ze ook eens aan de basis van het tennis”, was Yannick Mertens (ATP 473) enthousiast.

“Als de toppers zo iets in elkaar steken, dan wordt er geluisterd, dus ik heb er wel goede hoop op dat dit gaat gebeuren”, zei Brabander Yannick Mertens (32), al vijftien jaar ervaringsdeskundige wat betreft die regio van de rankings. “Eindelijk denken ze ook eens aan de basis van het tennis. Iedereen is uiteindelijk langs daar gepasseerd, hè.”

Hoe het officieel allemaal rond moet komen, is nog een andere vraag. “Ik heb begrepen dat het nu in handen ligt van de ATP, die nog wat regels gaat opstellen over hoe het geld moet verdeeld worden”, aldus Mertens. “Komt Steve Darcis (gestopt in januari) nog in aanmerking voor die 9.000 euro bijvoorbeeld? En wat met Joris De Loore, die geblesseerd is maar wel een beschermde ranking heeft onder de 700. En wat met spelers die al genoeg verdiend hebben in hun carrière? Er zijn trouwens mensen die zich afvragen waarom de nummers 249 en 701 niks krijgen, maar zo kan je blijven discussiëren.”

Geen voetballers

Nochtans is er ook verontwaardiging waarom de heren Djokovic en co zichzelf maar 27.600 euro laten betalen. “We moeten niet flauw doen, natuurlijk zouden die veel meer kunnen bijdragen”, lacht Mertens. “Maar we mogen onze ‘pollekes’ kussen dat die mannen iets willen doen. Zij waren dat niet verplicht, hé.” Het kan bovendien een discussie opentrekken over de onevenredigheid tussen het alsmaar stijgende prijzengeld aan de top en het gebrek eraan in de lagere categorie van toernooien.

Mertens: “9.000 euro is veel geld, maar tegelijk niks. Stel dat er niet meer getennist wordt dit jaar, dan hebben we 1.000 euro per maand voor de rest van 2020 (het seizoen werd begin maart stopgezet, red.). Dat is niets, hé, daar kan je een paar facturen mee betalen. Het is toch niet logisch dat als je niet langs de grandslamtoernooien kan passeren (de top 250 kan daar terecht, red.) dat je dan moet overleven door interclub en wat geldtoernooien in de omringende landen te spelen? Als ik in de eerste ronde van een challenger in Italië verlies, waar er 40% taks wordt afgehouden, krijg ik 200 euro waar ik dan mijn reis en onkosten nog van moet aftrekken. Ben je dan nog met profsport bezig? Ik zie het een voetballer nog niet snel doen, zelfs niet in de lagere klassen.”

