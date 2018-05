Yanina Wickmayer strandt in kwartfinales in China Redactie

03 mei 2018

08u50

Bron: Belga 0

Yanina Wickmayer (WTA 100) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het WTA-toernooi in het Chinese Anning (gravel/125.000 dollar). Wickmayer, het derde reekshoofd, ging in drie sets onderuit tegen de Russische Irina Khromacheva (WTA 210). Het werd 2-6, 6-3, 6-3 na 1 uur en 48 minuten. 'Wicky' had hun enige eerdere ontmoeting, vorig jaar op hardcourt in Boedapest, met 6-4, 6-2 gewonnen. Onze landgenote was de enige Belgische op de tabel van de Kunming Open.