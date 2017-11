Yanina Wickmayer stoot door naar kwartfinales in Mumbai Redactie

17u46

Yanina Wickmayer (WTA 115) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Indiase Mumbai (hard/125.000 dollar). Als derde reekshoofd versloeg 'Wicky' in de tweede ronde de Russin Valentyna Ivakhnenko (WTA 199). Het werd 6-1 en 6-4 na 1 uur en 16 minuten.

Om door te stoten naar de laatste vier, moet Wickmayer voorbij de Oezbeekse Sabina Sharipova (WTA 186). Die zag haar Hongaarse tegenstander Fanny Stollar (WTA 240) vandaag opgeven bij een 3-0 achterstand.



Het wordt het eerste duel tussen de 28-jarige Wickmayer en de 23-jarige Sharipova.

Wickmayer is ook ingeschreven voor het dubbelspel. Aan de zijde van de Nederlandse Eva Wacanno speelt ze later vandaag in de eerste ronde tegen de Zweedse Cornelia Lister en de Australische Arina Rodionova. Wickmayer is de enige Belgische op de tabel van het Mumbai Open.

Ook naar kwartfinales in dubbelspel

Wickmayer is er daarnaast in geslaagd om zich met de Nederlandse Eva Wacanno voor de kwartfinales van het dubbelspel in Mumbai te plaatsen. In de eerste ronde versloegen ze de Zweedse Cornelia Lister en de Australische Arina Rodionova, die het derde reekshoofd vormden, met 6-2 en 7-5.

In de kwartfinales nemen Wickmayer en Wacanno het op tegen de Mexicaanse Victoria Rodriguez en de Nederlandse Bibiane Schoofs, die thuisspeelsters Rutuka Bhosale en Ankita Raina met 6-4 en 6-3 uitschakelden.