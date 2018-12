Yanina Wickmayer start vrijdag seizoen in Brisbane, Van Uytvanck volgende week in Auckland



Yanina Wickmayer opent vrijdag haar tennisseizoen in de kwalificaties op het hardcourt van Brisbane (1 miljoen dollar) in Australië. ‘Wicky’, 122ste op de wereldranglijst, zal het in de eerste kwalificatieronde van drie in Brisbane opnemen tegen de 22-jarige Australische Zoe Hives (WTA-223).

Het is de eerste keer dat Wickmayer Hives treft als tegenstandster. Als ze kan doorstoten naar de hoofdtabel, wordt ze daar de tweede Belg naast Elise Mertens (WTA-12). Dit seizoen rekent de 29-jarige Wickmayer op haar nieuwe coach Germain Gigounon om terug in de top 100 te raken.

Ook voor Alison Van Uytvanck (WTA-49) zit de voorbereiding er bijna op. Van Uytvanck heeft ervoor gekozen om haar seizoen pas volgende week te openen op het hardcourttoernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (250.000 dollar).