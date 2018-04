Yanina Wickmayer sneuvelt in halve finales Zhengzhou MH

21 april 2018

08u35

Bron: Belga 0 Tennis Yanina Wickmayer (WTA 107) is er vandaag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou (hard/125.000 dollar).

De 28-jarige Wickmayer, het zesde reekshoofd, verloor in de halve finales van thuisspeelster Yafan Wang (WTA 98) in drie sets. Na twee uur en zestien minuten gaf het scorebord 6-2, 3-6 en 6-2 aan.

Wang treft in de finale de winnares van het duel tussen haar landgenotes Xin-Yun Han (WTA 173) en Saisai Zheng (WTA 139). Yanina Wickmayer is in Zhengzhou ook nog actief in het dubbelspel. Met de Britse Naomi Broady vormt ze het derde reekshoofd en staat ze eveneens in de halve finales.