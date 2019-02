Yanina Wickmayer riskeert monsterboete van honderdduizenden euro’s voor bouwovertredingen aan villa bvb

23 februari 2019

16u10

Bron: Belga 0 Tennis Voor de correctionele rechtbank van Leuven valt maandag na twee jaar het doek over het proces tegen Yanina Wickmayer. De 29-jarige tennisster en haar vader worden beschuldigd van bouwovertredingen aan hun villa in Diest. Ze zouden hun riante landgoed op diverse manieren uitgebreid hebben, zelfs nadat een vergunning geweigerd was. Vader en dochter riskeren een celstraf en een boete van 420.000 euro.

Marc Wickmayer (65) kocht in het begin van vorig decennium het landgoed De Biesthoeve in Deurne, deelgemeente van Diest. In 2008 loste de net meerderjarig geworden Yanina haar vader af als bestuurder van de gelijknamige naamloze vennootschap. Een bouwvergunning voor uitbreidingswerken aan de villa werd geweigerd.

Dat belette de Wickmayers niet om tussen de zomer van 2012 en januari 2013 het pand te vergroten met een bijgebouw, drie garagepoorten te plaatsen, een kasseiverharding aan te leggen en een aanpalend bos in volle natuurgebied te rooien. De overtredingen werden vastgesteld door het Agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed).



Het proces voor de Leuvense correctionele rechtbank ging van start op 13 maart 2017, maar liep af met een sisser, na een blunder tijdens het onderzoek. De vordering tegen de Wickmayers werd onontvankelijk verklaard.

Het Leuvense parket startte een tweede vervolging voor dezelfde feiten en dezelfde rechtbank. In de nieuwe vordering is de oorspronkelijke boete van 900.000 euro meer dan gehalveerd tot 420.000 euro. Vader en dochter Wickmayer riskeren ook een principiële, niet nader bepaalde celstraf.