Yanina Wickmayer plaatst zich voor hoofdtabel op Indian Wells, ook andere Belgen kennen tegenstanders

06 maart 2018

21u39

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 22) is bye in de openingsronde van het prestigieuze WTA-tennistoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.648.508 dollar), zo wees de loting vandaag uit.

In de tweede ronde wacht voor de Belgische nummer één een ontmoeting met de winnares van het duel tussen de Chinese Qiang Wang (WTA 55) en de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 42).

Alison Van Uytvanck (WTA 50) komt in de eerste ronde uit tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 81). Het wordt de derde ontmoeting tussen beide 23-jarige speelsters, de stand staat 2-0 in het voordeel van Putintseva, die in 2013 in Brussel en in 2015 in Cagnes-sur-mer op gravel telkens de beste was.

Kirsten Flipkens (WTA 69) komt dan weer tegenover de Russin Ekaterina Makarova (WTA 37) te staan. Beide speelsters draaien al jaren mee in het WTA-circuit, maar speelden nog nooit tegen elkaar.

Daar kon vandaag nog een vierde Belgische tennisster bij, want Yanina Wickmayer (WTA 115) speelde de kwalificaties in Indian Wells. Yanina Wickmayer (WTA 125) won na een uur en twintig minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1) van de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 132). De Antwerpse kent haar tegenstandster in de eerste ronde nog niet.

Bemelmans gaat door naar tweede kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 113) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells. Bemelmans, het twaalfde reekshoofd in de kwalificaties, won na bijna anderhalf uur tennis in twee sets (6-1 en 7-6 (7/3)) van de 16-jarige Amerikaan Tristan Boyer (zonder klassement), die een uitnodiging kreeg van de organisatie.

De 30-jarige Limburger speelt in zijn duel voor een plaats op de hoofdtabel tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Sebastian Korda (ATP 887) en Tim Smyczek (ATP 126).

David Goffin (ATP 7) gaf zaterdag forfait voor het toernooi in Californië. De Luikenaar sukkelt nog steeds met een oogblessure, nadat hij in Rotterdam een bal vol tegen zijn oog kreeg.

