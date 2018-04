Yanina Wickmayer opent op WTA Anning tegen Kroatische qualifier Redactie

29 april 2018

12u00

Bron: Belga 0 Tennis Yanina Wickmayer (WTA 98) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Anning (gravel/125.000 dollar) tegen de Kroatische qualifier Natalija Kostic (WTA 398).

De 28-jarige Wickmayer is het derde reekshoofd. Het wordt haar eerste ontmoeting met de 23-jarige Kostic. Bij winst wacht in de achtste finales de Oezbeekse Sabina Sharipova (WTA 186) of de Russische qualifier Nika Kukharchuk (WTA 527).

Wickmayer is de enige Belgische op de tabel van het Kunming Open. De Chinese Shuai Peng (WTA 42) is het topreekshoofd.