Yanina Wickmayer opent op WTA Anning tegen Kroatische qualifier - Pliskova zegeviert in Stuttgart, Benoit faalt in Rabat

29 april 2018

16u10

Bron: Belga 0 Tennis Yanina Wickmayer (WTA 98) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Anning (gravel/125.000 dollar) tegen de Kroatische qualifier Natalija Kostic (WTA 398).

De 28-jarige Wickmayer is het derde reekshoofd. Het wordt haar eerste ontmoeting met de 23-jarige Kostic. Bij winst wacht in de achtste finales de Oezbeekse Sabina Sharipova (WTA 186) of de Russische qualifier Nika Kukharchuk (WTA 527).

Wickmayer is de enige Belgische op de tabel van het Kunming Open. De Chinese Shuai Peng (WTA 42) is het topreekshoofd.

Pliskova pakt tiende titel in haar carrière

Karolina Pliskova (WTA 6) heeft vandaag de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (816.000 dollar) op haar naam geschreven. In de finale versloeg de 26-jarige Tsjechische haar Amerikaanse leeftijdsgenote Coco Vandeweghe (WTA 16) in twee sets. Na 1 uur en 56 minuten stond de 7-6 (7/2), 6-4 eindstand op het scorebord.

Karolina Pliskova vierde op het Duitse gravel de tiende titel uit haar carrière, de eerste dit seizoen. Ze verloor ook al tien finales. De Tsjechische volgt op de erelijst in Stuttgart de Duitse Laura Siegemund op.

Coco Vandeweghe mikte in haar zesde WTA-finale op een derde toernooizege. In 2014 en 2016 was de Amerikaanse de beste op het gras van Rosmalen.

Marie Benoit haalt hoofdtabel WTA Rabat niet

Marie Benoit (WTA 366) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat.

De 23-jarige Benoit verloor met 6-2 en 6-2 van de 20-jarige Sloveense Tamara Zidansek (WTA 136). Zidansek neemt het in de laatste kwalificatieronde op tegen de Hongaarse Fanny Stollar (WTA 232) of onze landgenote Maryna Zanevska. (WTA 153),

Elise Mertens (WTA 17) en Kirsten Flipkens (WTA 70) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. Mertens, het eerste reekshoofd, speelt in de eerste ronde tegen de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 281). 'Flipper' neemt het op tegen het Kroatische derde reekshoofd Petra Martic (WTA 36).

