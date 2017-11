Yanina Wickmayer naar tweede ronde in Thailand Redactie

Yanina Wickmayer (WTA 112) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Thaise Hua Hin (hardcourt/125.000 dollar). 'Wicky', het vijfde reekshoofd, rekende na 1u35' in twee sets (7-6 (7/4), 6-3) af met de Russische Vera Zvonareva (WTA 204). In de tweede ronde wacht voor Wickmayer een confrontatie met thuisspeelster Luksika Kumkhum (WTA 124). Het wordt de eerste ontmoeting tussen beide speelsters. Wickmayer is de enige Belgische op de hoofdtabel in Hua Hin.