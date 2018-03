Yanina Wickmayer naar tweede kwalificatieronde in Indian Wells Redactie

06 maart 2018

Yanina Wickmayer (WTA 125) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (8.648.508 dollar). De 28-jarige Wickmayer klopte de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 108) in twee sets. Na 1 uur en 38 minuten stond het 6-3, 7-5. In de volgende ronde strijdt Wickmayer voor een plaats op de hoofdtabel. Ze neemt het dan op tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 132), die Francesca Schiavone (WTA 89) uitschakelde.

Er staan al zeker drie Belgen op de hoofdtabel in Californië: Elise Mertens (WTA 22), Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Kirsten Flipkens (WTA 67).