Yanina Wickmayer naar tweede kwalificatieronde in Indian Wells, ook andere Belgen kennen tegenstanders

06 maart 2018

06u48

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 22) is bye in de openingsronde van het prestigieuze WTA-tennistoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.648.508 dollar), zo wees de loting vandaag uit.

In de tweede ronde wacht voor de Belgische nummer één een ontmoeting met de winnares van het duel tussen de Chinese Qiang Wang (WTA 55) en de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 42).

Alison Van Uytvanck (WTA 50) komt in de eerste ronde uit tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 81). Het wordt de derde ontmoeting tussen beide 23-jarige speelsters, de stand staat 2-0 in het voordeel van Putintseva, die in 2013 in Brussel en in 2015 in Cagnes-sur-mer op gravel telkens de beste was.

Kirsten Flipkens (WTA 69) komt dan weer tegenover de Russin Ekaterina Makarova (WTA 37) te staan. Beide speelsters draaien al jaren mee in het WTA-circuit, maar speelden nog nooit tegen elkaar.

Mogelijk komt er nog een vierde Belgische tennisster bij, want Yanina Wickmayer (WTA 115) speelt momenteel kwalificaties in Indian Wells. Daarin zit ze in de tweede ronde, na winst tegen de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 108). In de volgende ronde strijdt Wickmayer voor een plaats op de hoofdtabel. Ze neemt het dan op tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 132), die Francesca Schiavone (WTA 89) uitschakelde.

