Yanina Wickmayer grijpt naast nieuwe titel in dubbelspel



02 maart 2019

Yanina Wickmayer is er niet in geslaagd voor het tweede jaar op rij het dubbelspel te winnen op het WTA 125K-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/125.000 dollar). Aan de zijde van de Amerikaanse Taylor Townsend, ook in 2018 haar partner, verloor ze in de finale van de Tsjechische Kristyna Pliskova en de Russin Evgeniya Rodina. Het werd 7-6 (9/7) en 6-4 na 1 uur en 29 minuten.

‘Wicky’ mikte op een vierde dubbeltitel op de WTA Tour. Eerder won ze de dubbeltoernooien van Luxemburg (in 2013, met de Liechtensteinse Stephanie Vogt) en Washington (in 2016, met de Roemeense Monica Niculescu). In het enkelspel sneuvelde Wickmayer (WTA 127) woensdag in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 47).