Yanina Wickmayer grijpt naast dubbeltitel in Newport Beach GVS

26 januari 2019

Yanina Wickmayer is er niet in geslaagd het dubbelspel te winnen op het WTA 125K Series-toernooi in Newport Beach.

Aan de zijde van de Amerikaanse Taylor Townsend verloor Wickmayer in de finale op het Californische hardcourt met 6-3 en 7-6 (7/1) van de Amerikanen Hayley Carter en Ena Shibahara.

Wickmayer, die met Townsend het derde reekshoofd vormde, is het nummer 161 van de wereld in het dubbelspel. Ze wist één keer eerder een WTA 125K Series-toernooi te winnen. Vorig jaar was ze, samen met Townsend, de beste in Indian Wells. Verder behaalde 'Wicky' twee WTA-dubbeltitels (Luxemburg 2013 en Washington 2016).