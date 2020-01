Yanina Wickmayer geeft op in achtste finales Newport Beach DMM

31 januari 2020

09u21

Bron: Belga 0 Tennis Yanina Wickmayer (WTA 147) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het met 125.000 dollar gedoteerde WTA 125K Series-toernooi in het Amerikaanse Newport Beach (Californië).

De 30-jarige Wickmayer was in de achtste finales aan zet tegen de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 95), maar moest in de tweede set de strijd staken. Een reden voor haar opgave is nog niet bekend. Wickmayer verloor de eerste set met 6-2 en stond in de tweede 3-0 achter.

Marie Benoit is in Newport Beach nog aan zet in het dubbel. Aan de zijde van de Française Jessika Ponchet treft ze in de halve finales het Amerikaans-Russische duo Christina Mchale/Valeria Savinykh, de vierde reekshoofden. Benoit (WTA 290) strandde dinsdag in de eerste ronde van het enkelspel.