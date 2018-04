Xavier Malisse over Davis Cup-duel tegen VS: "Isner? Dat is geen tennis" Filip Dewulf

06 april 2018

17u30 0 Tennis Deze nacht beginnen de Belgen aan hun mission impossible tegen Amerika in Nashville in de kwartfinale van de Davis Cup. Gezien alle afzeggingen had kapitein Johan Van Herck mogelijk nog wel Xavier Malisse (37) kunnen gebruiken. "Qua tennis en in het dubbelspel had ik misschien nog wel meegekund", lacht de West-Vlaming.

Met John Isner (ATP 9), vorig weekend nog winnaar van de Miami Open, tegen Joris De Loore (ATP 319) en Sam Querrey (ATP 14) tegen Ruben Bemelmans (ATP 110) start vanavond laat de eerste dag van het vijfde duel tussen Amerika en België in de Davis Cup. 4-0 staat het in de onderlinge stand en weinigen die eraan twijfelen dat de jongens van kapitein Jim Courier er dit weekend 5-0 van gaan maken. Courier was trouwens 20 jaar geleden zelf één van de speerpunten van een zeer sterk Amerikaans team, met ook nog Andre Agassi en Todd Martin, dat eveneens in de kwartfinale de maat nam van België. Aan Belgische zijde toen één opmerkelijk debuut, dat van de 18-jarige Xavier Malisse. "Dat is een heel mooie herinnering", weet Malisse nog. "Mijn eerste keer. Vijf sets in het dubbelspel tegen Courier en Martin. Ik heb toen op de baan nog een taart gekregen van kapitein Tom Gullikson. Mijn ouders waren er toen ook nog bij, een heel fijne ervaring."

