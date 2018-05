Xavier Malisse in de auto bij onze videoman: "Ik was niet graag mijn coach geweest vroeger"



Mathieu Goedefroy

25 mei 2018

19u25 0

Niemand minder dan Xavier Malisse stapte vanmiddag in de auto bij onze videoman. Uw krant had namelijk de eer om The X-Man naar een exhibitiewedstrijd op de BNP Paris Fortis Champions in Brussel te brengen. Het werd een boeiende (en veilige) rit, waarbij Malisse sprak over zijn ambities als tenniscoach ("daar ben ik nog een beetje te jong voor"), maar ook over zijn zelfkennis: "Ik zou mezelf niet graag gecoacht hebben vroeger."