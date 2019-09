WTA-toernooi Hongkong verplaatst wegens onrust - ‘Ali’ niet naar halve finale in Hiroshima Redactie

13 september 2019

09u59

Bron: ANP/Belga 0 Tennis Het WTA-toernooi van Hongkong, dat normaal van 5 tot 13 oktober op de agenda stond, vindt voorlopig niet plaats. Dat hebben de organisatoren, die als reden de politieke spanningen van de voorbije maanden aanhalen in de regio, vandaag laten weten.

Een aderlating, omdat het toernooi van Hongkong in 2018 is uitgeroepen tot beste WTA-toernooi van dit niveau. Topspeelsters als Venus Williams, Caroline Wozniacki en Angelique Kerber kwamen de afgelopen jaren vaak naar de stad, die grotendeels autonoom van China is, om daar te spelen. De Oekraïense tiener Dajana Jastremska won de laatste editie van het toernooi.

“Gezien de actuele situatie hebben de tennisbond van Hongkong en de WTA de beslissing genomen om het tennistoernooi uit te stellen”, klinkt het in een mededeling. “Na lang overleg met onze verschillende partners is gebleken dat het beter was om het toernooi later te laten plaatsvinden. De gesprekken over een nieuwe datum lopen.”

De Britse voormalige kolonie kent momenteel haar ergste politieke crisis sinds haar overdracht in 1997. Hongkong vormt bijna dagelijks het decor van hevige protesten, die soms uitdraaien op geweld tussen betogers en ordediensten.

Alison Van Uytvanck grijpt naast plaats in halve finales Hiroshima

Alison Van Uytvanck (WTA 63) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). De 25-jarige Van Uytvanck verloor in de kwartfinales tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 125) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 49 minuten. In de halve finales wacht voor de Roemeense thuisspeelster Nao Hibino (WTA 146), die het haalde van Su-Wei Hsieh (WTA 29), het eerste reekshoofd uit Taiwan, in 6-4 en 6-3.

Van Uytvanck schakelde in de achtste finales Kirsten Flipkens (WTA 114) uit met 6-2, 3-6 en 6-3. Van Uytvanck en Flipkens vormden in Hiroshima ook een duo in het dubbeltoernooi. Daarin werden ze woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde.

Bonaventure en Minnen laten in Hiroshima kwartfinale schieten

Ysaline Bonaventure en Greet Minnen hebben verstek laten gaan voor hun kwartfinale op het dubbeltoernooi van het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). De Belgische tandem moest aan de bak tegen thuisspeelsters Misaki Doi en Nao Hibino, die het in de eerste ronde haalden van Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck. De reden van opgave is niet bekend.

In het enkelspel sneuvelde Minnen (WTA 120) in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 101). Bonaventure ging er meteen uit tegen Alison Van Uytvanck (WTA 63).