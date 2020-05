WTA steunt idee Federer voor fusie met ATP: “Absoluut verstandig, al is het wel een lange, kronkelige weg” DMM

05 mei 2020

21u51

Bron: Belga 0 Tennis Steve Simon, de CEO van de WTA, steunt het idee van Roger Federer om de tenniscircuits ATP (mannen) en WTA (vrouwen) te fuseren. “Ik ben niet bang van een fusie, dat ben ik nooit geweest”, zei Simon in een interview met de New York Times.

Twee weken geleden opperde Federer het idee van de coronacrisis gebruik te maken om de ATP en de WTA te laten fuseren. Ook in collega’s Rafael Nadal en Andy Murray vond hij medestanders. “Het is voor fans verwarrend om verschillende klassementen te hebben, andere logo’s en websites en verschillende toernooicategorieën”, stelde de Zwitser. “Ik zou zeker de eerste zijn om dit idee te steunen. Natuurlijk is het een lange en kronkelige weg om daar te geraken, maar ik denk dat dat absoluut verstandig is”, aldus Simon

Tennisinstanties brengen meer dan 6 miljoen dollar bijeen in solidariteitsfonds

Ondertussen hebben de tennisinstanties meer dan 6 miljoen dollar (ongeveer 5,5 miljoen euro) bijeengebracht in een gemeenschappelijk solidariteitsfonds voor spelers die het financieel moeilijk hebben nu er geen toernooien doorgaan omwille van de coronacrisis.

Eind april kondigden de tennisinstanties het fonds al aan. Over welk bedrag het ging, was toen nog onduidelijk. Het fonds wordt beheerd door zowel de ATP als de WTA. In totaal zullen ongeveer 800 tennissers die het financieel moeilijk hebben ondersteund worden. Om in aanmerking te komen voor het fonds, wordt rekening gehouden met de ranking en het eerder verworven prijzengeld.

Mogelijk komt er nog meer geld in het fonds terecht, want er worden nog bijdragen verwacht via veilingen, virtuele tenniswedstrijden,... Ook spelers kunnen een bijdrage doen. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad van de ATP, riep tennissers eerder al op om dat te doen. Proftennis ligt omwille van de coronacrisis zeker nog stil tot 13 juli 2020.

