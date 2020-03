WTA schrapt opnieuw tennistoernooi in China



Redactie

03 maart 2020

08u45

Bron: Belga 0

De organisatie van de WTA Tour heeft opnieuw een tennistoernooi in Azië geschrapt vanwege het coronavirus. Het Kunming Open in het Chinese Anning, dat voor eind april op het programma stond, gaat niet door. Vorige maand besloot de vrouwentennisbond ook al het toernooi in Xian te schrappen. Beide evenementen zijn onderdeel van de zogeheten 125K-series. In China zijn deze winter al zo’n 3.000 mensen bezweken door het coronavirus, dat zich inmiddels over een groot deel van de wereld heeft verspreid. Het leidde tot annulatie of uitstel van tal van sportevenementen.