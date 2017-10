WTA Masters - Venus Williams zet Jelena Ostapenko opzij Redactie

17u54

Bron: Belga 0 Getty Images Tennis Venus Williams (WTA 5) heeft dinsdag op de WTA Finals in Singapore haar tweede groepswedstrijd gewonnen. De Amerikaanse veterane versloeg de Letse Jelena Ostapenko (WTA 7) met 7-5, 6-7 (3/7) en 7-5. De wedstrijd duurde meer dan drie uur.

Zondag was Williams, winnares van de Masters in 2008, aan het toernooi in de witte groep begonnen met een 2-6, 2-6 nederlaag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3). Roland Garros-kampioene Ostapenko leed haar tweede verlies nadat ze eerder met 3-6, 4-6 onderuitging tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 2). Die neemt het later dinsdag op tegen Pliskova.

In de rode groep klopte de Roemeense nummer 1 van de wereld en het topreekshoofd Simona Halep maandag de Française Caroline Garcia (WTA 8) met 6-4, 6-2. Aansluitend was de Deense Caroline Wozniacki (WTA 6) veel te sterk (6-2, 6-0) voor de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4). Woensdag staan op de tweede speeldag Halep/Wozniacki en Svitolina/Garcia op het programma.

De eerste twee van elke groep stoten door naar de halve finales. Vorig jaar ging de titel naar de Slovaakse Dominika Cibulkova.