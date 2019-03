WTA is bereid transspeelsters te verwelkomen: “Altijd al voorvechters van tolerantie en gelijke kansen geweest” TLB

Bron: Belga 0 Tennis De Women Tennis Association is bereid transspeelsters in het circuit te verwelkomen. Dat bevestigde WTA-voorzitter Steve Simon. "We zijn altijd al voorvechters van tolerantie en gelijke kansen geweest", klinkt het.

"Onze politiek is de olympische richtlijn te volgen. Dat betekent dat transvrouwen mogen deelnemen, op voorwaarde dat hun testosteron onder de norm blijft. We houden er dus een andere mening op na dan Martina Navratilova, maar we respecteren alle standpunten. Zij wil dat er een grondig debat over deze kwestie komt en dat is niet meer dan fair."

Tennislegende Navratilova zorgde eerder voor ophef door transen in de vrouwensport "valsspelers" te noemen. Deze week werd ze daarin gesteund door voormalig zwemkampioene Sharron Davies. "Er is een fundamenteel verschil tussen de sekse waarmee je bent geboren en de sekse waarmee je jezelf identificeert. Om de vrouwensport te beschermen zouden transen niet mogen deelnemen. Zij halen immers fysiek voordeel uit het feit dat ze als man geboren werden", stelde die. Zowel Navratilova als Davies leverde het een fikse Twitterrel op met de Canadese baanwielrenster Rachel McKinnon. Bij de masters wist die zich als eerste transseksueel tot wereldkampioene te kronen.