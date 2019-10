WTA Finals: Bertens wint verrassend van Barty - Mertens start met nederlaag in het dubbel Redactie

29 oktober 2019

15u07

Bron: Belga 0 Tennis Ashleigh Barty (WTA 1) heeft haar tweede partij in de rode groep op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) niet kunnen winnen. De Australische liet zich dinsdag verrassen door de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-4.

De 23-jarige Barty moest normaal aan de bak tegen Naomi Osaka (WTA 3), maar de Japanse komt op het toernooi in Shenzhen niet meer in actie met een pijnlijke schouder. Osaka won haar eerste partij nog tegen Petra Kvitova (WTA-6), maar sukkelde met de schouder en besliste om op te geven. Bertens, die vorige week in de finale van de WTA Elite Trophy de duimen moest leggen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14), nam als eerste reserve haar plek in.

Barty opende met winst tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7). Bencic treft later vandaag de Tsjechische Petra Kvitova. Als Kvitova wint, is Bencic uitgeschakeld. Trekt de Zwitserse aan het langste eind, maken de vier speelsters voor aanvang van de derde speeldag nog kans op kwalificatie.

Paarse groep

In de paarse groep won Elina Svitolina (WTA 8) maandag haar eerste partij. De Oekraïense titelverdedigster rekende af met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2). De Roemeense Simona Halep (WTA 5) begon in dezelfde poule met winst tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 4).

Mertens en Sabalenka starten met nederlaag in het dubbel

Elise Mertens (WTA-3) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2) hebben hun eerste wedstrijd in de rode groep op de WTA Finals verloren. De topreekshoofden moesten na 1 uur en 27 minuten het hoofd buigen voor de Duitse Anna-Lena Grönefeld (WTA-10) en Nederlandse Demi Schuurs (WTA-16). Het werd 7-5, 1-6 en 10-7.

Nog in de rode groep klopten de Hongaarse Timea Babos (WTA-6) en de Française Kristina Mladenovic (WTA-5) de Taiwanese zussen Latisha Chan (WTA-11) en Chan Hao-ching (WTA-11) met 6-2, 5-7 en 10-6. De eerste twee van elke groep plaatsen zich ook hier voor de halve finales.

