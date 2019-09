WTA-baas Steve Simon: "Clijsters hoort bij de grootsten van de sport” TLB

12 september 2019

15u32

Bron: Belga 0 Tennis De terugkeer van Kim Clijsters in het tennis is uitstekend nieuws voor de WTA Tour. Volgens voorzitter en CEO Steve Simon heeft de Limburgse haar plaats tussen de grootste namen.

"Kim Clijsters hoort bij de grootste namen van de sport. Haar terugkeer op de Tour is opwindend nieuws voor de WTA familie en alle tennisfans wereldwijd", reageert hij donderdag op het verrassende nieuws over de comeback van de 36-jarige Clijsters.

"Gedreven door haar liefde voor de sport, blijft deze prachtige kampioene mannen en vrouwen inspireren in alle stappen van hun leven. Ze is alleen maar een toegevoegde waarde voor al het overvloedige talent in het vrouwentennis. Ik wens Kim het allerbeste in dit volgende hoofdstuk van haar actieve carrière.”