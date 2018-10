Wozniacki vertelt hoe ze voor de US Open haar auto-immuunziekte ontdekte: “In het begin was het een echte shock” Redactie

25 oktober 2018

19u14

Bron: Belga 0 Tennis De Deense Caroline Wozniacki (WTA 3) heeft na haar uitschakeling in de poulefase van de WTA Finals in Singapore (hardcourt/7 miljoen dollar) bekendgemaakt te kampen met de auto-immuunziekte reumatoïde artritis. De 28-jarige Wozniacki, die medicijnen neemt en in behandeling is om de kwaal onder controle te krijgen, denkt niet dat de ziekte haar tenniscarrière zal beïnvloeden.

Wozniacki kreeg de diagnose afgelopen augustus, voor de start van de US Open. De Deense legt op de website van WTA uit hoe ze tijdens de zomer op een ochtend wakker werd en haar armen niet meer over haar hoofd kon tillen. Ze ging langs bij artsen in Montreal, waar ze te weten kwam dat ze leed aan reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte die een zwelling van de gewrichten en vermoeidheid kan veroorzaken.

“In het begin was het een echte shock”, legt Wozniacki op de site van WTA uit. “Je voelt dat je de fitste atleet bent, en plots moet je met de ziekte afrekenen. Maar ik moest positief blijven, en er zijn manieren om je beter te gaan voelen. Ik bezocht de beste arts en startte de behandeling. Ik ben blij dat het seizoen er nu opzit en ik me nog beter kan verzorgen. Bij sommige mensen stopt het gewoon, en bij andere evolueert het traagjes. Met mij gaat het goed. Het is een ziekte waar je dagen hebt dat je niet uit bed geraakt, en andere momenten dat je niets voelt. Maar de medicijnen die ik neem zijn super en ik maak me geen zorgen.”

Begin deze maand schreef Wozniacki nog de China Open op haar naam. Toen kende ze dus haar diagnose al. “Die zege betekende veel voor mij. Je stelt jezelf uiteraard vragen, maar de winst gaf me het geloof dat niets me kon afremmen. Ik kan er niets aan veranderen en ga keihard werken.”