Wozniacki versus Keys is finale Charleston - Kirsten Flipkens out in Mexico, Muguruza speelt er finale

Titelverdedigster Muguruza is de eerste finaliste

Garbine Muguruza (WTA 19) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar). De Spaanse titelverdedigster, het tweede reekshoofd, haalde het in haar halve finale na één uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-3) van de Slovaakse Magadalena Rybarikova (WTA 71), het achtste reekshoofd. In de finale wacht voor Muguruza een duel met de winnares van de andere halve eindstrijd, tussen de Duitse Angelique Kerber (WTA 5) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 67), respectievelijk het eerste en vijfde reekshoofd.

Voor de 25-jarige Muguruza wordt het haar elfde WTA-finale, haar tweede in Monterrey. Vorig jaar pakte ze de eindzege in Mexico door in de finale de Hongaarse Timea Babos te kloppen. Sindsdien won ze geen titels meer en speelde ze ook geen finale meer. Ze mikt zondag op een zevende WTA-titel.

Keys - Wozniacki is finale Charleston

Madison Keys (WTA 18) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston (gravel/823.000 dollar). De Amerikaanse, het achtste reekshoofd, haalde het na één uur en acht minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-0) van de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 63). De wedstrijd werd een tijd onderbroken door de hevige regenval.

Voor de 24-jarige Keys wordt het zondag haar achtste WTA-finale, haar tweede in Charleston. Ze verloor er in 2015 al eens de finale. Ze mikt op haar vierde titel, na eerdere eindzeges in Eastbourne (2014), Birmingham (2016) en San Jose (2017). Haar laatste finale dateert van de US Open in 2017.

Haar tegenstandster in de finale wordt de Deense Caroline Wozniacki (WTA 13), het vijfde reekshoofd, die eerder op de avond in twee sets (6-3 en 6-4) de maat nam van de Kroatische Petra Martic (WTA 53). Voor de 28-jarige Wozniacki is het haar derde finale in Charleston. Ze stak in 2011 de titel op zak. Het wordt het derde onderlinge duel tussen Keys en Wozniacki. De Deense won de twee vorige duels, op de US Open (2016) en Indian Wells (2017).

Flipkens out in Mexico

Kirsten Flipkens (WTA 58) werd vrijdagnacht (Belgische tijd) uitgeschakeld in de kwartfinales in Monterrey. De 33-jarige Flipkens verloor in twee sets van het Duitse topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 5): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 6 minuten. Het was het vierde duel tussen beide speelsters. De Duitse voormalige nummer 1 van de wereld trok telkens aan het langste eind. In de halve finales staat Kerber tegenover de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 67). De andere halve finale is een duel tussen de Slowaakse Magdalena Rybarikova (WTA 71) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 19).

