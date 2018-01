Wozniacki treft Görges in finale Auckland - Kyrgios zoekt toernooiwinst in Brisbane DMM

Bron: Belga 0 Getty Images

Nick Kyrgios tennist zich naar finale tegen Amerikaan Ryan Harrison

Nick Kyrgios (ATP 21) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Australische Brisbane. De thuisspeler klopte in de halve finales titelverdediger Grigor Dimitrov (ATP 3) in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4. De partij nam één uur en 33 minuten in beslag.

De 22-jarige Kyrgios neemt het in de finale op tegen Ryan Harrison (ATP 47). De 25-jarige Amerikaan had in zijn halve finale verrassend veel moeite met de 18-jarige Alex de Minaur (ATP 208), die van de organisatie een wildcard had gekregen. Harrison won de partij uiteindelijk na twee uur en 37 minuten in drie sets 4-6, 7-6 (7/5) en 6-4.

Kyrgios gaat op zoek naar de vierde titel in zijn loopbaan. Tegenstander Harrison aast op zijn tweede trofee. De Australiër won beide onderlinge duels tot dusver.

Wozniacki - Görges is finale in Auckland

Caroline Wozniacki (WTA 3) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het Deense eerste reekshoofd klopte in de halve finales de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 122) met tweemaal 6-4.

Wozniacki neemt het in de finale op tegen Julia Görges (WTA 14). De Duitse rekende in haar halve finale zonder al te grote problemen af met Su-Wei Hsieh (WTA 32) uit Taiwan in 6-1 en 6-4.

Het wordt de tiende partij tussen beide speelsters. Wozniacki leidt in de onderlinge duels met 5-4. Görges maakt jacht op haar vierde titel, terwijl haar tegenstandster er 27 op haar naam heeft staan.

