Wozniacki pakt dertigste titel - Osaka geeft forfait voor Hongkong - Qualifier vloert Nishikori in Tokio Redactie

07 oktober 2018

12u36

Bron: Belga 0 Tennis Caroline Wozniacki heeft voor de tweede keer in haar carrière het prestigieuze China Open (hard/8.285.274 dollar) gewonnen. De Deense, nummer twee van de wereld, versloeg in de finale de Letse Anastasija Sevastova (WTA 20). Het werd 6-3 en 6-3 na 1 uur en 27 minuten.

Voor Wozniacki is het de dertigste titel uit haar carrière, de derde dit seizoen. Ze won in 2018 ook al de Australian Open (haar eerste grandslam) en op het gras van Eastbourne. Het China Open won de Deense een eerste keer in 2010. Sevastova, net als Wozniacki 28 jaar, won tot dusver drie WTA-titels: Estoril 2010, Mallorca 2017 en Boekarest 2018.

Wozniacki volgt op de erelijst in Peking de Française Caroline Garcia op.

Osaka zegt af voor WTA Hongkong

Naomi Osaka (WTA 6) speelt komende week niet mee op het WTA-toernooi van Hongkong (hard/500.000 dollar). De laureate van de US Open sukkelt met de rug en wil de blessure niet erger maken.

De Japanse had gisteren verzorging nodig in haar halve finale op het toernooi van Peking (8.285.274 dollar) tegen de Letse Anastasija Sevastova. Die partij verloor ze met twee keer 6-4. "Ik heb de hele week rugpijn gehad", vertelde ze. "De dokters raden mij een rustpauze aan opdat de blessure niet zou verergeren."

Qualifier Medvedev houdt thuisspeler Nishikori van eindwinst Tokio

De Rus Daniil Medvedev (ATP 32) heeft het ATP-toernooi in Tokio (1.781.930 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale op het Japanse hardcourt versloeg hij thuisspeler Kei Nishikori (ATP 12) in twee sets. Het werd 6-2 en 6-4 na 1 uur en 4 minuten.

Medvedev moest in Tokio twee kwalificatierondes afwerken om op de hoofdtabel te geraken. De finale tegen derde reekshoofd Nishikori was al zijn zevende partij van het toernooi.

Voor de 22-jarige Rus is het zijn derde ATP-titel. Dit jaar zegevierde hij ook al in Sydney en Winston-Salem. De 28-jarige Nishikori mikte op een twaalfde toernooizege, de eerste van dit jaar. Het toernooi van Tokio won hij al twee keer, in 2012 en 2014.

Medvedev volgt op de erelijst van het Rakuten Open David Goffin op. De Luikenaar zegde voor deze editie geblesseerd af en beëindigde inmiddels ook zijn seizoen.